اتحاد فلاحي ديالى يبين لـ”المعلومة” تفاصيل انطلاق “تظاهرات الجفاف”

2022/03/13 | 16:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى، الاحد، تفاصيل انطلاق موسم التظاهرات في الاقضية احتجاجا على تدني الواقع الزراعي .تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال رئيس الاتحاد رعد التميمي لـوكالة /المعلومة/، إن “الاتحاد عقد اجتماعا موسعا بحضور اعضائه وجرى الاتفاق على اطلاق برنامج التظاهرات السلمية في اقضية […]

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