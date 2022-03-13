رأي.. سأبدأ رحلتي في الصحافة قريبا.. لأنني أحلم بتغيير نفسي أولاً

2022/03/13 | 17:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجو أن لا يبقى الصحفيَّ في خانة "الخائن" و"المشكلجي" و"الكاذب" ، و"الأناني" وأن لا يُنظر للصحفيَّة الأنثى على أنَّها معجبة بالشهرة أكثر من المحتوى التي تقدمه ونستخف بها فقط لأنَّ "مظهرها جميل" فلو لا رزانة فكرها ما وصلت لما هي عليه.

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