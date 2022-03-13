مصر تتحدث عن وصول عشرات الآلاف من أطنان القمح من روسيا وأوكرانيا

2022/03/13 | 17:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة المصرية للسلع التموينية، الأحد، عن وصول شحنة، تم الُتعاقد عليها من القمح الروسي، تبلغ 63 ألف طن، خلال أيام، كما أن كمية مماثلة من القمح الأوكراني والروماني على وشك الوصول أيضاً.

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