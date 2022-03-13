2022/03/13 | 17:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطة الصيفية تبدأ مطلع شهر حزيران المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شحة المياه والزراعة الصيفية.. الموارد تدق ناقوس الخطر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شحة المياه والزراعة الصيفية.. الموارد تدق ناقوس الخطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).