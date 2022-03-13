تسمية حكيم شاكر مستشاراً رياضياً لنائب رئيس البرلمان

2022/03/13 | 17:06 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..قرر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، تسمية المدرب حكيم شاكر، مستشاراً رياضياً لنائب رئيس البرلمان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال مصدر في تصريح لوكالة/ المعلومة /، إن “النائب الاول لمجلس النواب حاكم الزاملي اختار حكيم شاكر، ليكون مستشاراً رياضياً له في البرلمان” واوضح ان “الجهات […]

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