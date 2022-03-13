قصف تركي يستهدف مناطق مختلفة في دهوك

2022/03/13 | 17:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / دهوك..أفاد مصدر محلي، الأحد، بقصف الطائرات التركية مواقع وقرى مختلفة في محافظة دهوك.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال المصدر لوكالة /المعلومة /، إن “الطائرات التركية قصفت قرية هروري وبالي التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك”.وأضاف أن “القصف أسفر عن ترويع المواطنين ونزوح العشرات من المدنيين من […]

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