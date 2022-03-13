إحباط عملية تهريب 7 محولات للطاقة الكهربائية بنينوى

2022/03/13 | 17:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارت، اليوم الاحد، عن احباط عملية تهريب (7) محولات للطاقة الكهربائية والقاء القبض على المهرب في نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ومن خلال ورود معلومات استخباراتية من القاء القبض على احد المتهمين".

وأوضحت أنه "ضبط داخل عجلته (7) محولات للطاقة الكهربائية معدة للتهريب في سيطرة السدة ضمن محافظة نينوى".

وبينت أن "العملية تدخل ضمن خطة حماية المنتج وعليه رسم جمركي، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

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