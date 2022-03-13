العثور على مخلفات حربية في ميسان

2022/03/13 | 17:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة حرس حدود المنطقة الرابعة، اليوم الاحد، العثور على مخلفات حربية في محافظة ميسان.وذكر بيان للداخلية تلقته وكالة ايرث نيوز، انه “تمكنت مفارز استخبارات قسم شرطة كمرك ميسان التابعة لمديرية شرطه كمارك المنطقة الرابعة من العثور على مخلفات حربية عدد 49 مقذوفا مختلف الأحجام والأنواع”.واضاف البيان انه “تم تنظيم محضر […]

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