2022/03/13 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4SyRjI-nZ4c

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مشاكل كربلاء الخدمية على طاولة المحافظ | نريد وطن) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مشاكل كربلاء الخدمية على طاولة المحافظ | نريد وطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).