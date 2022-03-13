الصحة تعلن عن إجراءاتها بشأن الحالات المرضية بسبب الغبار

2022/03/13 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، توفير جميع المستلزمات الطبية لمرضى الربو والحساسية للتعامل مع أية حالة مرضية.وقال مدير عام الصحة العامة رياض عبد الأمير لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المؤسسات الصحية في الوزارة تحتوي على جميع المستلزمات والأدوية اللازمة للتعامل مع اي حالة من الحالات المرضية التى تأتي بسبب الغبار".وأضاف، أن "المؤسسات الصحية تتوفر لديها جميع المستلزمات الطبية من أدوية الربو والحساسية الموجودة في المستوصفات والأسواق"، مؤكدا أن "الوزارة لديها الاستعداد التام للتعامل مع اي حالة مرضية".

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