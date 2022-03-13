احباط عملية تهريب 7 محولات للطاقة الكهربائية والقبض على المهرب في نينوى

2022/03/13 | 17:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أحبطت وكالة الاستخبارت الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عملية تهريب ٧ محولات للطاقة الكهربائية، فيما ألقت القبض على المهرب في نينوى.وذكر بيان للوكالة، أن “مفارزها ومن خلال ورود معلومات استخباراتية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين والذي ضبط داخل عجلته (٧) محولات للطاقة الكهربائية معدة للتهريب في سيطرة السدة ضمن محافظة […]

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