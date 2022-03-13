على هامش الحرب الرّوسيّة الأوكرانيّة/ الحرب هي السّياسة محمولة على فوهة بندقيّة - الطايع الهراغي

2022/03/13 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطايع_الهراغي "رماديّة هي النّظريّة يا صاحبي ولكن خضراء هي شجرة الحياة الخالدة" (يوهان غوته)"ليس الحقيقة هي ما يهمّ بل النّصر" (أدولف هتلر)"في وقت الخداع العالميّ يصبح قول الحقيقة عملا ثوريّا " (جورج أورويل)ليست الحرب إلاّ الوجه الثاني للسّياسة، السّياسة وقد ركبت ظهر دبّابة، تعبيرتها على أرض الواقع لمّا تستحيل التّفاهمات باعتماد الحلول السّلميّة، فيها تغيب أو ......





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