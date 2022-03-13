2022/03/13 | 17:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ شهدت منافسة الجولة الرابعة لبطولة العرب بالشطرنج والمقامة حالياً في العاصمة بغداد في (قاعة قرطبة) بفندق المنصور ميليا عن منافسات مثيرة بين المنتخبات المشاركة.واشتدت المنافسة لتحقيق النتائج المميزة وصولاً إلى الجولات الاخيرة من البطولة والتي ستختتم يوم الخميس المقبل.“انبهار ليناني لحفاوة الاستقبال” وعبر رئيس الوفد اللبناني خالد بديع عبر عن سعادته […]

ظهرت المقالة المنافسة تشتد بين المنتخبات المشاركة في بطولة العرب بالشطرنج أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافسة تشتد بين المنتخبات المشاركة في بطولة العرب بالشطرنج) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافسة تشتد بين المنتخبات المشاركة في بطولة العرب بالشطرنج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).