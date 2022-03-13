30 جريحا في كنيسة شرق أوكرانيا واتهامات لروسيا باستعمال قنابل فوسفورية

2022/03/13 | 17:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصيب نحو ثلاثين شخصا في ضربات طالت كنيسة كبيرة في منطقة دونيتسك ليل السبت الأحد، في حين اتهم مسؤول أمني أوكراني في منطقة لوغانسك الجيش الروسي بقصف بلدته بقنابل فوسفورية.

وقال أوليكسي بيلوشيتسكي قائد شرطة بوباسنا الواقعة على بعد حوالى مئة كيلومتر غرب لوغانسك، إن الروس استخدموا قنابل فوسفورية في منطقته.

وكتب بيلوشيتسكي على فيسبوك “هذا ما أطلق عليه النازيون اسم +البصل الحارق+، وهذا ما يطلقه +الروشيون+ (مزج لكلمتي الروس والفاشيون) على مدننا.



معاناة لا توصف وحرائق”.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات على الفور.

وفي منطقة دونيتسك جنوبا، تعرضت كنيسة سفياتوغويرسك الكبيرة حيث لجأ نحو ألف شخص، لقصف أدى إلى إصابة حوالي ثلاثين شخصا، وفق مكتب المدعي العام الأوكراني.

كما أكد قائد المنطقة العسكرية لمنطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو إصابة قطار بضربات في كراماتورسك ينقل نازحين باتجاه لفيف ليل السبت الأحد، ما خلّف قتيلا وجريحا.

تقع هذه المناطق في قطاعات من منطقتي لوغانسك ودونيتسك لم تكن جزءا من “الجمهوريتين” الانفصاليتين المواليتين لروسيا حتى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

المصدر: AFP

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