كورونا بالعراق يسجل 421 اصابة وحالتي وفاة...شاهد جدول الاصابات

2022/03/13 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاحد، الموقف

الوبائي لفيروس كورونا في العراق.

وسجلت الوزارة اليوم 421 اصابة مقارنة

باقل من 370 اصابة يوم امس.

وانخفضت الوفيات من ثلاث وفيات الى

وفاتين اليوم.

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