واشنطن تعلق على هجوم اربيل

2022/03/13 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الولايات المتحدة الأمريكية،

اليوم الأحد، على هجوم اربيل الصاروخي.

وقال السفير الأمريكي لدى العراق ماثيو

تولر في تصريح صحفي ان "الولايات

المُتحدة الأمريكية تدين الهجوم

الإجرامي على أهدافٍ مدنيةٍ

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