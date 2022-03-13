محافظ أربيل: الهجوم الصواريخي فشل في تحقيق هدفه وسقطت الصواريخ على مناطق سكنية

2022/03/13 | 17:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو الأحد، أن

الاستهداف الصاروخي الأخير لم يحقق

هدفه المتمثل بضرب القنصلية الأميركية

في المحافظة، وسقطت الصواريخ في

المناطق السكنية.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي اليوم (13

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