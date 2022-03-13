نائب: إسرائيل تعتبر الإقليم نقطة الانطلاق في مشروع تقسيم العراق

2022/03/13 | 17:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..أكد عضو مجلس النواب محمد حسن القدري، الأحد، أن إسرائيل تعتبر إقليم كردستان نقطة الانطلاقة في مشروع تقسيم العراق وتفتيته بمساعدة أحزاب وشخصيات كردية، فيما اعتبر تواجد قوات الموساد والشركات الأمنية الإسرائيلية في إقليم كردستان بأنه يمثل تجاوزا صارخا على سيادة العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً […]

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