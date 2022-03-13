البابا فرانسيس: أوقفوا هذه المذبحة..

2022/03/13 | 17:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث البابا فرانسيس بوقف ما وصفا بـ"المذبحة" في أوكرانيا التي تغزوها القوات الروسية منذ 24 فبراير الماضي، منددا بـ"همجية قتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل".

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