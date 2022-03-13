مستجدات المفاوضات بين روسيا واوكرانيا.. تقدم في مجالين

2022/03/13 | 17:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان القوميين المتطرفين والنازيين يستخدمون المسنين والأطفال دروعا بشرية.

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