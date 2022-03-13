أمريكا توجه تهديدات مباشرة الى الصين بشأن مساعدة روسيا

2022/03/13 | 17:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن الحكومة الأمريكية أخبرت السطات في بكين صراحة أنها لن تسمح لأي دولة بتعويض روسيا عن خسائرها جراء العقوبات.وأضاف جيك سوليفان أن رسالة واشنطن جاءت واضحة للمسؤولين في الصين:” لن نسمح أو نقبل أن تقوم أي بلد بمساعدة روسيا على تجاوز العقوبات التي فرضت عليها”.[…]

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