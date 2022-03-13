2022/03/13 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد الاتحاد الوطني الكردستاني اليوم الأحد، أن حظوظ الرئيس برهم صالح، ما تزال موجودة، مشيراً إلى أنه لعب دوراً مهماً في تقريب الفرقاء السياسيين.وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غازي كاكائي، في تصريح خص به “ايرث نيوز”، إن “الاتحاد الوطني عمل وما زال يعمل على تقريب المواقف بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لهدف […]

ظهرت المقالة موقف جديد من الاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية..



ماذا عن برهم صالح؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موقف جديد من الاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية.. ماذا عن برهم صالح؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موقف جديد من الاتحاد الوطني بشأن منصب رئيس الجمهورية.. ماذا عن برهم صالح؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).