امام جمعة النجف يصدر بيانا حول اعدام عدد من الشباب في السعودية: حرب العقيدة وعلى الهوية

2022/03/13 | 17:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر امام جمعة النجف الاشرف، صدر الدين القبانجي، اليوم الاحد، بيانا حول اعدام عدد من الشباب بالسعودية، لافتا الى ان هذه هي حرب العقيدة وعلى الهوية، وهذا ما يستنكره الاسلام ويستنكره العرف العالمي.

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