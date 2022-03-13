صحة ديالى تسجل 40 حالة اختناق بسبب العواصف الترابية

2022/03/13 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الأحد، تسجيلها اكثر من 40 حالة اختناق حادة في ردهات الطوارئ بسبب العواصف الترابية.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ردهات الطوارئ في المستشفيات استقبلت خلال الساعات الماضية اكثر من 40 حالة اختناق حادة بسبب العواصف الترابية".

وأشار العزاوي الى انه "تم تقديم العلاجات الضرورية للمرضى مع تمديد حالة الاستنفار في ردهات الطوارئ لكل المستشفيات 24 ساعة مع استمرار العواصف الترابية وتدفق المزيد من الحالات"، مشيرا الى ان "العاصفة هي الاقوى حتى الان وشملت مناطق واسعة من ديالى".

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