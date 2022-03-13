اختيار رئيس الوزراء وإخراج الأجنبي.. الإطار التنسيقي يرسم شكل الحكومة المقبلة

2022/03/13 | 17:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

حدد القيادي في الإطار التنسيقي جبار المعموري، اليوم الأحد، نقاطاً جوهرية تستبق الاتفاق على دعم مرشح رئاسة الوزراء.وقال المعموري في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) ان "الإطار يدعم تشكيل حكومة عراقية جديدة بأسرع وقت ممكن خاصة وان البلاد تمر بأزمات تستدعي وجود حكومة قادرة على ادارتها ومنها الامنية والاقتصادية لكن وفق مسارات ثابتة".وأضاف ان "هناك نقاطاً جوهرية يجب الاتفاق عليها قبل دعم اي مرشح لرئاسة الوزراء ومن اهمها اعادة بناء البيت الشيعي وان يكون الاختيار من داخله وفق نظامه الداخلي بالإضافة الى دعم ملفات مهمة أبرزها اخراج القوات الامريكية من البلاد وتعزيز منظومة الحشد الشعبي وان تحترم قرارات المحكمة الاتحادية من كل القوى السياسية دون استثناء سواء اكان قراراتها متعلقة في ملف نفط اقليم كردستان او غيرها من الملفات الاخرى".وأشار المعموري الى ان "دعم مرشح رئاسة الوزراء مرتبط بقضايا وملفات مهمة وجوهرية في المشهد العراقي والإطار واضح في طرح النقاط التي لا يمكن تجاهلها".

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