الحشد الشعبي يتغلب على الصحة والبيئة في دوري كرة الصالات

2022/03/13 | 17:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تغلب فريق الحشد الشعبي لكرة الصالات على فريق الصحة والبيئة بنتيجة 7 اهداف لهدفين في افتتاح مباريات دوري الدرجة الاولى لكرة الصالات.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وانهى فريق الحشد الشعبي الشوط الاول بتقدمه على فريق الصحة والبيئة باربعة اهداف لهدفين واضاف في الشوط الثاني ثلاثة اهداف لتنتهي […]

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