باريس يداوي جرح الأبطال بفوزه على بوردو بثلاثية نظيفه

2022/03/13 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق باريس سان جيرمان فوزاً على ضيفه بوردو بثلاثية دون رد ،اليوم الأحد، في الجولة 28 من الدوري الفرنسي.

سجل أهداف اللقاء، كيليان مبابي ونيمار جونيور ولياندرو باريديس في الدقائق 24 و52 و61.

بهذا الفوز، يرفع بي إس جي رصيده إلى 65 نقطة ليعزز موقعه في الصدارة، بينما تجمد رصيد ضيفه عند 22 نقطة في المركز العشرين والأخير.

داوى العملاق الباريسي جراح الخروج من دوري الأبطال وسط أجواء متوترة في ملعب حديقة الأمراء، حيث أطلقت جماهير الفريق صافرات الاستهجان ضد النجمين نيمار وليونيل ميسي، كلما لمسا الكرة.

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