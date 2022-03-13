2022/03/13 | 17:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعاني كثير من الأشخاص من مشاكل النوم، وغالباً ما يواجهون يوماً صعباً وأقل إنتاجية بعد قضاء ليلة سيئة بسبب قلة النوم.ولكن هناك خدعة بسيطة من شأنها أن تعمل على تحسين تلك المشكلة.النوم من الأمور الأساسية والضرورية لصحة الإنسان، إذ تتم العديد من الأنشطة المعقدة على مستوى المخ والجسم في فترة الاسترخاء […]

ظهرت المقالة النوم الوهمي..



حيلة مذهلة لاستعادة الطاقة أولاً على ايرث نيوز.

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