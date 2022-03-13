ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 69 - ضياء الشكرجي

2022/03/13 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ضياء_الشكرجي ربع قرن من عمري مع الإسلام السياسي 69ضياء الشكرجيdia.shakarchi44@yahoo.dewww.nasmaa.orgرسالة رئيس لجنة كتابة الدستور إلى ممثلي (السنة العرب)[هذه رسالة وجهها رئيس لجنة كتابة الدستور همام حمودي إلى القوى والشخصيات من (السنة العرب)، لكونهم كانوا، كما هو معلوم، غير ممثلين في الجمعية الوطنية للمرحلة الانتقالية، بسبب مقاطعتهم ......





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