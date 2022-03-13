القرآن يزدري الأديان - منال شوقي

2022/03/13 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منال_شوقي المادة 98 أضيفت لقانون العقوبات المصرى سنة 1982، في عهد السادات كرادع للخطاب العنصري الصادر عن شيوخ المساجد و خاصة السلفيين الذين كانوا يحرضون علي المسيحيين و يزدرون معتقداتهم ، و تنص علي أن : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز الـ 5 سنوات، أو دفع غرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه مصرى ولا تتجاوز الألف جنيه مصري، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة، أو بأى وسيلة أخرى لأفكار متط ......





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