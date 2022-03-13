2022/03/13 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلعت_رضوان ليه النظام خايف يعرض الاتفاقيه على البرلمان ؟طلعت رضوانلماذا لم يلجأ النظام (المصرى) للبرلمان ؟ولماذا اختار السعوديون هذا الوقت للحصول على الجزيرتيْن ؟ أسهبتْ الميديا المصرية فى عرض وجهات النظر المُـختلفة حول تنازل مصر عن جزيرتىْ تيران وصنافير، وكذلك حول معاهدة (ترسيم الحدود) بين السعودية ومصر.



ولاحظتُ أنّ الميديا التى تــُـسيطر عليها الحكومة المصرية ، تنحاز لحق السعودية فى الجز ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليه النظام خايف يعرض الاتفاقيه على البرلمان ؟ - طلعت رضوان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليه النظام خايف يعرض الاتفاقيه على البرلمان ؟ - طلعت رضوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).