الصدر يعلق بعد استهداف اربيل ويدعو لرفع مذكرة احتجاج الى الامم المتحدة

2022/03/13 | 17:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر،

اليوم الأحد، إلى رفع مذكرة احتجاج إلى

الأمم المتحدة، تنديدا بالاستهداف

الصاروخي الأخير الذي طال محافظة أربيل.

وقال الصدر في تدوينة على تويتر اليوم ،

"لا ينبغي استعم

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