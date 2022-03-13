الفتح يحدد الجهة المسؤولة عن استحواذ الأحزاب الكردية على 50% من مشاريع الجنوب

2022/03/13 | 18:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حدد تحالف الفتح، الأحد، الجهة المسؤولة عن استحواذ الأحزاب الكردية على الاستثمار في محافظات الوسط والجنوب ، مبيناً أن الاستثمار محتكر داخل وخارج الإقليم لشخصيات وعائلات معينة.وقال عضو التحالف محمود الحياني في تصريح لوكالة/المعلومة/، إن “هيئة الاستثمار مكنت الأحزاب الكردية على الاستثمار في المحافظات الوسطى والجنوبية من خلال حصر التعامل وإعطاء التراخيص […]

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