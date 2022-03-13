دعوى قضائية ضد وزير عراقي بسبب تهديد لعشرات آلاف البساتين

2022/03/13 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد مغامس، اليوم الاحد، عن رفع دعوى قضائية بحق وزير الموارد المائية السابق.

وقال مغامس في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "خزين المياه في سدود ديالى الخمسة ومنها حمرين بلغ اكثر من 5 مليارات م3 في ربيع 2019 وفق الارقام المتوفرة انذاك وهي كافية لسد احتياجات المحافظة لخمسة سنوات متتالية وفق حديث المعنيين اذا لم تكن هناك امطار او سيول".

واضاف، ان "ديالى دخلت نفق الجفاف الحاد منذ عام تقريبا رغم الخزين الكبير للمياه، متسائلا "اين ذهبت المليارات الـ5 من المياه والتي تشكل خزين استراتيجي للمياه".

وتابع، انه "تم رفع دعوى قضائية بحق وزير الموارد المائية السابق من اجل بيان كيف تم تصريف تلك الكميات وهي جرى وفق اطار منظم او وحصول هدر كبير".

واشار الى، ان "ديالى وصلت الى مرحلة الفيضانات الكبيرة المهددة للمدن في ربيع 2019 لكن وبعد اقل من 3 سنوات يضربها جفاف يهدد بهلاك عشرات الاف من البساتين الزراعية".

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