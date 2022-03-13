ظنوا أنه لص.. كاميرا ترصد لحظة القبض على مخرج أمريكي داخل بنك

2022/03/13 | 18:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت كاميرا ضابط شرطة لحظة اعتقال مخرج فيلم "بلاك بانثر" (النمر الأسود)، ريان كوجلر للاشتباه في قيامه بعملية سطو على بنك أثناء محاولته سحب نقود من حسابه الخاص في "بنك أوف أمريكا".

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