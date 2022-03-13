البنتاغون يكشف مغزي الهجوم على قاعدة يافوريف.. ويحسم مسألة

2022/03/13 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، جون كيربي، الأحد، وجود قوات أميركية في القاعدة العسكرية في يافوريف غرب أوكرانيا التي قصفتها القوات الروسية ليلا، ما أدى إلى مقتل 35 شخصا.

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