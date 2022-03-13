المرور ترفع مطبات اصطناعية من طريق يربط القادسية بالجادرية في بغداد

2022/03/13 | 18:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، رفع مطبات اصطناعية من طريق يربط القادسية بالجادرية في بغداد.وقال بيان لإعلام المديرية، تلتقه إيرث نيوز، إنه “تم رفع المطبات الاصطناعية من الطريق الخدمي الذي يربط أغصان الزيتون بحي القادسية وصولا إلى جسر الجادرية ذهابا وايابا”.وأضاف، أن “تلك الخطوة ساهمت في فك الازدحام […]

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