مشروب مميز لمرضى ضغط الدم

2022/03/13 | 18:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم في كثير من الأحيان بدون أعراض إلى مضاعفات تهدد الحياة، والتي يمكن أن تتراوح من النوبات القلبية إلى السكتات الدماغية.لتجنب هذه المشاكل الصحية المدمرة ، من المهم الحفاظ على ضغط الدم تحت السيطرة ، كما تقول الدكتورة كاري روكستون بحسب “ميديك فوروم”.وتضيف: بعض المشروبات يمكن […]

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