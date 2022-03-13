اجتماع لمناقشة الخطة الزراعية وتطوير القطاع الزراعي

2022/03/13 | 18:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع عقد وزير الزراعة محمد الخفاجي، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة الخطة الزراعية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ووضع الحلول المناسبة لها.وقال المكتب الإعلامي لوزير الزراعة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير الزراعة محمد الخفاجي ترأس جلسة هيئة رأي الوزارة، لمناقشة عدد من المواضيع التي تسهم بنجاح الخطة الزراعية وتطوير القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ووضع الحلول المناسبة لها"، لافتا الى أنه "جرت خلال الجلسة، مناقشة دعم وتوفير الامن الغذائي، والتجاوزات على الأراضي الزراعية وبناء العشوائيات عليها، وضرورة توفير الأسمدة خلال الموسم الصيفي المقبل، والمكافحة الجوية لحشرة دوباس النخيل وصيانة الطائرات الزراعية من قبل شركة إيرباص الفرنسية، والحنطة العلفية بالتنسيق مع وزارة التجارة".وأضاف، أنه "بعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، صوتت الهيئة على ما يلي:اولاً/ تمديد فترة تجهيز سماد اليوريا للفلاحين والمزارعين لغاية 15 من شهر نيسان المقبل.ثانياً/ الموافقة على طلب دائرة الثروة الحيوانية بتحويل برنامج التلقيح الاصطناعي للجاموس إلى مشروع وطني.ثالثاً/ تسليف دائرة البستنة والدوائر الأخرى مبالغ مستحقات الإجراء اليوميين العاملين ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية على أن تسدد قبل يوم 31 لشهر كانون الأول لهذا العام.رابعاً/ تجهيز لجنة الخريجين والمتفرغين الزراعيين في قضاء العزيزية ونواحيها في محافظة واسط بحصة سماد اليوريا بواقع 20 كيلوغراما للدونم الواحد.خامساً/ المضي بإجراءات مبيدات مكافحة ادغال الرز وتشكيل لجنة لإضافة الموضوع ضمن صندوق دعم المزارعين".

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