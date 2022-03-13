حكيم شاكر يتسنم منصباً حكومياً

2022/03/13 | 18:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسنم مدرب فريق كرة القدم بنادي القوة الجوية حكيم شاكر، منصباً حكومياً في مجلس النواب.وقال مصدر مقرب من شاكر قال لـ”ايرث نيوز” إن “النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، اختار حكيم شاكر مستشارا للرياضة في البرلمان”.وبين أن “التسمية تأتي من أجل اصلاح واقع الرياضة العراقية وتصويب الأخطاء في المرحلة الراهنة”، لافتاً […]

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