الانبار تتسلم أولى وجبات اسر “داعش” القادمة من مخيم الهول

2022/03/13 | 18:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..كشف قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي، الاحد، ان الايام المقبلة ستشهد وصول اولى وجبات اسر عناصر داعش من مخيم الهول.وقال المحلاوي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان “مدن الانبار ستشهد بعد خمسة ايام وصول اول وجبة من اسر داعش الذين تم نقلهم من مخيم الهول في سوريا الى الجدعة في […]

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