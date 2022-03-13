أسعار الخبز في البصرة تُخبز على نار هادئة

2022/03/13 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكا عدد من أصحاب المخابز في محافظة البصرة من ارتفاع غير مسبوق في اسعار اكياس الطحين وأكدوا عبر التغيير أنهم أصبحوا أمام خيارين إما الإغلاق أو تقليل اعداد الرغيف مما يوثر على العوائل الفقيرة بصورة مباشرة

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