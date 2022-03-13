وزارة البيشمركة تدعو بغداد والمجتمع المدني للتحرك لوقف الهجمات

2022/03/13 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزارة البيشمركة في اقليم كردستان ،اليوم الأحد، ان الاعتداءات التي تستهدف أمن واستقرار الاقليم و التعايش السلمي فيه لن تضعف إرادة الشعب الكردي.

ودعت الوزارة في بيان االحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي الى التحرك الجاد للوقوف بوجه هذه الهجمات مضيفة انها تعد أي استهداف للحلفاء والاصدقاء بمثابة استهداف للبيشمركة ولأهالي الاقليم.

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