2022/03/13 | 18:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع ،اليوم الأحد، عن توجيه دعوة أولية لصانع اللعب حكيم زياش لخوض المباراتين الحاسمتين من تصفيات مونديال قطر 2022 ضد جمهورية الكونغو الديموقراطية، برغم إعلان لاعب تشلسي الإنكليزي عدم عودته إلى المنتخب لخلافات مع المدرب البوسني وحيد خليلودجيتش.

كما أعلن لقجع عن دعوة أولية في اللائحة الموسعة، قبل الإعلان عن اللائحة الرسمية الخميس المقبل، لنصير مزراوي ظهير أيمن أياكس أمستردام الهولندي واليافع عبد الصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الإسباني الذي رفض استدعاء سابق إلى تشكيلة أسود الأطلس.ويحلّ المغرب على الكونغو الديموقراطية في كينشاسا يوم 25 آذار/مارس الجاري، قبل أن يستقبلها بعد أربعة أيام في الدار البيضاء في الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية، بحثاً عن تأهل سادس إلى كأس العالم بعد 1970، 1986، 1994، 1998 و2018.

وقال لقجع في حديث لإذاعة “إم إف إم” المغربية إن باب المنتخب المغربي مفتوح أمام جميع اللاعبين “الدعوة الأولية لزياش ومزراوي والزلزولي قد وجّهت… دار حديث مطوّل بين خليلودجيتش ومزراوي، وتم حلّ كل خلاف بينهما.



نسير الآن في نفس الطريق مع حكيم زياش، لطي كل صفحات الخلاف”.

تابع لقجع، عضو مجلس الاتحاد الدولي “بالنسبة لعبد الصمد الزلزولي، فاسمه وارد بدوره في اللائحة الأولية كذلك، واتصلت به شخصياً كي نعالج المشكل الذي حصل قبل كأس أمم أفريقيا”.

كما قال لقجع انه يسير بخطوات للحديث مع مهاجم الاتحاد السعودي عبد الرزاق حمدالله لعودته إلى المنتخب.

وكان زياش (28 عاماً) أعلن مطلع شباط/فبراير الماضي أنه لن يعود الى صفوف منتخب بلاده المغرب، متهما مدربه البوسني وحيد خليلودجيتش بـ”الكذب”.

المصدر: AFP

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب يوجه دعوة أولية لزياش المعتكف دولياً) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب يوجه دعوة أولية لزياش المعتكف دولياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).