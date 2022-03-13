“إمبراطورية أبراموفيتش”.. كيف ظهر ملعب تشيلسي بعد الأزمة الكبيرة؟ (صور)

2022/03/13 | 18:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يخوض تشيلسي حاليا مواجهة ضد نيوكاسل على ملعبه “ستامفورد بريدج”، وهي المقامة ضمن الجولة رقم 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.المباراة هي الأولى التي يخوضها تشيلسي على ملعبه، منذ قرار الحكومة البريطانية يوم الخميس الماضي، بالحجز على ممتلكات الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي.وحضر المباراة في ملعب “ستامفورد بريدج” إلى جانب جماهير نيوكاسل الزائرة، […]

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كيف ظهر ملعب تشيلسي بعد الأزمة الكبيرة؟ (صور) أولاً على الايام نيوز.

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