عجلة تابعة لمنتسب في الحشد “تربك” الوضع في منطقة الحرية والقوات الامنية تتدخل

2022/03/13 | 18:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بوجود عجلة تابعة لمنتسب في الحشد الشعبي، متروكة على جانب الطريق في منطقة الحرية ببغداد، فيما قامت القوات الامنية بالتدخل.وذكر مصدر لوكالة ايرث نيوز، انه “وردت معلومات عن وجود عجله نوع سايبا متروكة على جانب الطريق ضمن منطقة الحرية، في تقاطع مدرسة المحمرة، و على الفور شرعت […]

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