ثلاثة أشهر ولم تحسم بعد.. نائب يحدد أول مشروع ستقدمه الحكومة المقبلة

2022/03/13 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادحدد عضو مجلس النواب جمال كوجر، اليوم الأحد، سببا سيساهم بالتعجيل في إكمال ملف الموازنة العامة وإقرارها.وقال كوجر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "اقرار الموازنة سيكون بعد تشكيل الحكومة الجديدة حيث سيكون اول مشروع يتوجب العمل عليه وتقديمه إلى مجلس النواب".وأضاف، ان "اي حكومة جديدة لم ترسل الموازنة فإن هذا سيؤدي الى ان تكون صلاحياتها كصلاحيات حكومة تصريف الأعمال ولن يكون لديها اتفاقيات ومشاريع جديدة".وتابع كوجر، أن "هذه الأسباب ستدفع الحكومة الجديدة إلى الإسراع بإرسال الموازنة العامة إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليها".

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