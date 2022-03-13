اعتدوا على كادر تدريسي.. إجراء من شرطة النجف لمحاسبة المتسببين بالحادث

2022/03/13 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-النجف

اتخذت مديرية شرطة النجف، اليوم الأحد، إجراء قانونيا لمحاسبة المتسببين بحادثة الاعتداء على كادر تدريسي.

وقال إعلام شرطة النجف في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "قائد الشرطة ومدير عام تربية النجف مردان البديري ناقشا اهمية حماية المعلمين والمدرسين وجميع الكوادر التربوية في المحافظة بعد ان قام اشخاص بالتجاوز على كادر مدرسة ".

وأضاف ان "قائد الشرطة حضر شخصيا بنفسه لمركز شرطة الانصار للاشراف على التحقيق من اجل محاسبة المخالفين والمعتدين ووجه جميع الأجهزة الأمنية إلى ضرورة التعاون المشترك مع تربية النجف وحماية المدراس والملاكات التربوية".

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