رفع مطب اصطناعي سبب زخما مروريا في الكرخ

2022/03/13 | 18:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداعلن مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، عن رفع مطب اصطناعي سبب زخما مروريا في جانب الكرخ.

وقال مدير إعلام المرور، العقيد الياس خضير، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "المرور العامة رفعت مطبا اصطناعيا سبب زخما مروريا شديدا من طريق القادسية باتجاه اغصان الزيتون وبالعكس باتجاه جسر الجادرية".وأضاف، أن "حركة السير أصبحت جدا انسيابية".

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