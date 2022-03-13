تركيا تدين القصف الايراني لاربيل وطائراتها تغير على قرى في دهوك

2022/03/13 | 18:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بشكل يومي تقصف الطائرات التركية مواقع مختلفة من إقليم كردستان.

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